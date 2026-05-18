１８日、県内ではすでに午前中で３０℃にせまる暑さとなっている地点もあり、午後にかけてさらに気温が上がる見込みです。 午前１１時２０分時点の最高気温は、安芸太田町加計で２９．９℃、中区で２８．１℃を観測するなど、すでに県内１７地点で２５℃を超える夏日となっています。 「日差しがキツくって暑さを感じじちゃうので、日傘を指してみました。こんなに早く暑くなってたかな」 ウェザーニューズによ