＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞昨年の「リシャール・ミルチャリティ」で通算3勝目を挙げた池村寛世。最終日に「64」をたたき出して3打差を逆転した。大混戦の今大会も2打差7位から逆転を狙ったが、4バーディ・3ボギーの「69」にとどまり、トータル4アンダー・6位タイで終えた。【写真】これが池村投入のレディス用パターだ！「いけそうな雰囲気はあったんですけど