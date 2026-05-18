国内女子ツアー第10戦「Sky RKBレディスクラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】19歳の“ベストルーキー”は30万円ゲット！今季初優勝で通算4勝目を挙げた桑木志帆が2160万円を獲得。今季累計を5010万5600円として8位から3位に浮上した。2位のウー・チャイェン（台湾）は1056万円をゲット。累計3247万285円で8位に順位を上げた。菅楓華は8552万891円でランキング1位をキープ。2位からは佐久間朱莉（7984