古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。甲子園球場で「人生初めての始球式」に登板したことを投稿した。【写真】縦縞ユニフォームにピンクのグローブがお似合いの古江彩佳（全3枚）古江が登場したのは「いつも応援して頂いている川崎重工株式会社様が冠協賛をつとめる阪神タイガース対広島東洋カープ戦」だった。満員の観客の中での始球式に「めちゃくちゃ緊張しましたが、ノーバンで届いてよかったです」と、大役を無事に果たし