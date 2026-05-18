ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が、17日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55〜深1：25）に出演した。【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:Iのソロカット沖縄県出身の数意学や琉球風水で運勢を見る占い師・シウマが、ME:Iメンバー全員の占いを行った。グループ全体の運気について、シウマは「発展するかのポイントが今年」と提言した。