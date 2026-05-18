大阪府警が押収した、賭博に使用したとみられる茶わんやトランプなど＝府警本部大阪府八尾市の飲食店で、「ソックディア」と呼ばれるベトナム式賭博をしたとして、大阪府警は18日までに、常習賭博の疑いで、グエン・カック・コイ容疑者（36）＝甲府市＝らベトナム国籍の男7人を逮捕した。現場から賭博に使用したとみられる茶わんやトランプのほか現金約300万円を押収した。府警によると、逮捕された客の男らの大半が技能実習生