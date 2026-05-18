アニメ「名探偵コナン」初代・毛利小五郎役等で知られる、声優の神谷明が18日、ブログを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と心境を吐露した。続けて「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう。…今は耐えるし