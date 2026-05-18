セブン‐イレブン・ジャパンは、「辛ラーメン ロゼ カップ」を5月19日より全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売する。辛ラーメン ロゼ カップ韓国で大人気の「ロゼソース」を辛ラーメンと融合させ、トマトとクリームのまろやかさ、コチュジャンの旨みを合わせた濃厚でクリーミーな味わいに仕上げた商品である。2026年に40周年を迎える辛ラーメンがついに人気のアレンジレシピ「ロゼ辛ラーメン」を商品化した。韓国で人気のロゼ