【NAMCO LEGENDARY Mountains】 2026年夏 発売予定 価格：未定 ビサイドは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam（Windows/Mac）用3Dパズルゲーム「NAMCO LEGENDARY Mountains（ナムコ レジェンダリー マウンテンズ）」を2026年夏にリリースする。価格は未定。 本作は、ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアー