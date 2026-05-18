【モデルプレス＝2026/05/18】【※ネタバレあり】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信）が、5月15日に配信された最終話で完結。4代目バチェロレッテ平松里菜（ひらまつ・りな／26）が最後に選んだゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）にインタビューを実施。今までの恋愛とは違う部分もあったという平松への想いと旅後の印象の変化、周り