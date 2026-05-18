【モデルプレス＝2026/05/18】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信）が、5月15日（金）に配信された最終話で完結。モデルプレスでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサーの平松里菜（ひらまつ・りな）にインタビューを実施し、ファイナルローズを渡す相手の決め手、旅を終えた心境に迫った。＜