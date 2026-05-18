【モデルプレス＝2026/05/18】5月15日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の本編ファイナル第8話とアフタートーク第9話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信され、完結。アフタートークでは、4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）と最後に選ばれた男性がスタジオに登場し、交際の近況が明かされた。【最終話ネタバレあり】【写真】4代目バチェロレッテ、最後に選んだ男性と甘いキス◆