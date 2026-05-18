【モデルプレス＝2026/05/18】5月15日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の第8話（本編最終話）と第9話（アフタートーク）がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜が最後に向き合ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。正反対の魅力を持つ2人との最後の時間を経て、平