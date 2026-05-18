福岡・佐賀では18日、各地で30℃以上の真夏日となる見込みです。気象台は、熱中症に注意するよう呼びかけています。福岡・佐賀の18日の予想最高気温は、久留米市と佐賀市で34℃、飯塚市32℃、福岡市30℃で、各地で真夏日となる見込みです。また、環境省発表の熱中症の危険度を示す「暑さ指数」は、朝倉市と大牟田市で「厳重警戒」となる「28」が予測されています。指針では、外出時は炎天下を避け、激しい運動も避けるとされていま