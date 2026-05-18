ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年5月18日（月）は大安＋一粒万倍日！」。大安・一粒万倍日・巳の日・天赦日が続く今週のその他の吉日情報と、“その日にやること・やらないこと”を詳しく解説します。 ゴールデンウィークが終わり、日常が戻ってきた5月の第3週。「GW中に開運アクションができなかった……」とい