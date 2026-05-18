今日18日は午前のうちから90以上の地点で最高気温30℃以上の真夏日となっています。このあとさらに気温が上がり、最高気温35℃以上の猛暑日となる所も出てくる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時季ですので、水分補給を徹底するとともに、こまめに休憩をとったり、激しい運動を控えるなど、積極的な熱中症対策を心がけてください。今日18日午前のうちから90以上の地点で真夏日大阪は今年初今日18日は、東北から九州にか