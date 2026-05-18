【新興国通貨】ドルペソは１７．３０台推移=メキシコペソ 一時のペソ高が一服しているものの、ドル全面高の中で比較的上昇が抑えられているドルメキシコペソ。先週は後半にかけて１７．１６台から１７．４０付近まで上昇も、その後少し調整が入り、週末から週明けにかけては１７．３０台での推移が続いている。 対円でもペソ高一服で９．２０前後から先週末に位置９．１０台を付けた。ドル円の上昇もあって週明けは反発傾向が