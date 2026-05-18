東京午前はドル買いが優勢。ホルムズ海峡の封鎖を背景に世界の石油在庫が減少を続け、海外原油が再び上値を目指していることがドル買いの手掛かり。米長期債利回りは一時４．６４％付近まで上昇し、昨年２月以来の高水準を更新した。インフレ懸念を背景に米利上げ観測が強まっている。 日本政府の円買い・ドル売り介入が警戒されていることは重しだが、ドル円は先月３０日の下げ幅をじりじりと埋め戻している。原油高を受け