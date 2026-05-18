１８日前引けの日経平均株価は前営業日比５６６円２０銭安の６万０８４３円０９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１１６９万株、売買代金概算は４兆１６８５億円。値上がり銘柄数は３９０、対して値下がり銘柄数は１１５３、変わらずは２１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は荒れた値動きで日経平均株価は一時１０００円を超える下げを示す場面があった。前週末の欧米株市場は金利上昇を嫌気する形で