５月１２日にオーストラリアの海岸での運動中にエイに刺されて左前脚を負傷したオーストラリアのレディオブキャメロット（牝４歳、豪州・Ｇウォーターハウス＆Ａボット厩舎、父リトゥンタイクーン＝年齢表記は豪州のもの）が引退したことが５月１８日、分かった。同馬は２０２４年のゴールデンスリッパーＳでＧ１初制覇をした豪州の強豪スプリンター。複数の海外メディアが報じており、英国のレーシングポスト電子版は「エイの