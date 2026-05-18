遂昌県金竹鎮にある茂潤康健生物科技加工センターで、収穫したばかりのオウセイを分類する地元の村民。（５月６日撮影、麗水＝新華社記者／徐碰）【新華社麗水5月18日】中国浙江省麗水市遂昌県金竹鎮では古くから、中医薬（中国伝統医薬）材料となるオウセイ（黄精）が栽培されてきたが、規模は小さく分散していた。同鎮ではここ数年、オウセイ産業の発展を加速させる新たな道筋の開拓を進め、現代的加工企業やオウセイの