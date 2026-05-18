明大に進学したモデルで女優の本田紗来の最新姿が話題になっている。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「サツコレ ありがとうございました」とイベントのオフショットを載せた紗来。ユニホームにヒョウ柄のトップスを合わせたコーディネートで、自撮り写真などをアップしている。この投稿にフォロワーからは「瞳が透き通っています。」「かわいい！！紗来！」「美しくてお綺麗です」「たまらん」「可愛すぎます！