四川省成都市のショッピングモールで「即買即退」の税還付手続きを行う外国人観光客。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社北京5月18日】中国商務部などは18日、訪中客向け税還付措置の拡充とインバウンド消費促進に関する通知を発表した。税還付対応店舗の拡大や少額還付の抜き取り検査制導入、購入時に税還付を受けられる「即買即退」サービスの改善など、8項目の具体策を打ち出した。