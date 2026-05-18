■これまでのあらすじ息子・恵斗と嫁を招いて話し合いをすることにした義父母。義母が嫁のパパ活写真を見せると、何も知らなかった恵斗は怒り出した。しかし嫁は「花音にはお金が必要」の一点張り。さらには「恵斗を信用できない」と言い出して…。【雪乃 Side Story】私はいわゆる…放置子でした。親が家にいることはほとんどなく、私はいつも孤独で空腹でした。お腹を満たすため、欲しいものを買うためにバイトに精を出す日々…