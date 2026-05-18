「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、超ミニスカ姿のオフショットを投稿した。【写真】「たまんねぇ」「スタイル良すぎ」超ミニスカ姿の麻倉瑞季定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「こんな彼女どうですか？」と大胆ボディを強調した服装のオフショットを公開。超ミニスカ姿も見ることができ、これにファンは「髪型かわいい」「スタイル抜群