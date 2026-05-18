けさ、東急池上線の電車内で乗客が持っていたモバイルバッテリーから火が出ました。この影響で池上線は一時、一部区間で運転を見合わせました。ホーム上で黒焦げになった物体に駅員が白い布をかぶせています。その間にも電車の車両内からは白い煙が立ち上ります。きょう午前7時半ごろ、東京・品川区の池上線・旗の台駅で「モバイルバッテリーから火が出た」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、車内にいた中学生のか