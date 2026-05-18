アフリカのコンゴ（旧ザイール）とウガンダで発生しているエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は18日、発生地と日本の直接往来は限定的で、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表した。