18日（月）5月なのに…今年初35℃以上の猛暑日か。【18日（月）の天気】夏の高気圧に覆われて、東北〜九州の広い範囲で強い日差しが照りつけています。前日に続き、各地で季節外れの暑さになるでしょう。すでに30℃に達しているところも多く、大分県日田と鳥取県倉吉では正午前に33.7℃を観測しています。前日には東京都心など全国200地点で真夏日になりましたが、それを上回り、今年最多となる見込みです。また、兵庫県豊岡と大分