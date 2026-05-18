上野賢一郎 厚生労働大臣「英国時間5月15日、英国にアビガンを提供いたしました」上野厚労大臣は政府が備蓄する抗ウイルス薬の「アビガン」をイギリスに提供したと明らかにしました。「アビガン」は過去の動物実験でハンタウイルスに感染した後の生存率を上げる結果が出ていて、クルーズ船での集団感染の疑いが起きた後、イギリスから提供の要請があったということです。ハンタウイルスに感染した人への投与の事例はありませ