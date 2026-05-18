ぬいぐるみを抱える姿で話題になったニホンザル「パンチ君」がいる動物園の猿山に侵入し、業務を妨害した疑いで、自称アメリカ国籍の男2人が逮捕されました。自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者とニール・ジャバリ・デュアン容疑者はきのう、市川市動植物園でぬいぐるみを抱える姿で話題になったニホンザル「パンチ君」がいる猿山に着ぐるみを着て侵入し、業務を妨害した疑いがもたれています。デイソン容疑者が