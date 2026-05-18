アメリカのホワイトハウスは17日、米中首脳会談に関する成果を発表し、中国が毎年2兆7000億円相当のアメリカ産農産物を購入すると明らかにしました。ホワイトハウスは17日、米中首脳会談の合意内容として中国が2028年まで毎年、少なくとも170億ドル＝日本円で2兆7000億円相当のアメリカ産農産物を購入すると発表しました。去年10月に中国が合意したアメリカ産大豆の購入に上乗せされるということです。経済面での成果のほか、中東