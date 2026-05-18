【第100話1】 5月18日 公開 第100話1を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月18日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第100話「麻と民間信仰（1）」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第100話1では、紙屋のトラブルを解決した猫猫たちは、さらに西へと向かう。目指すのは玉葉妃の父親が治める戌西州―