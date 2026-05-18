17日午後、長岡市で原付バイクを運転していた男性が車にはねられる事故があり、警察は現場から逃走していた男を逮捕しました。男は容疑を否認しています。現場は長岡市宮本東方町の国道8号です。警察によりますと17日午後2時半ごろ、普通乗用車が原付バイクを追い越そうとした際に衝突しそのまま逃走したということです。この事故で警察は普通乗用車を運転していた長岡市の会社員、酒井淳也容疑者（51）を過失運転致傷などの疑いで