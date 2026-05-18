【第49話】 無料公開期間：5月31日まで 第49話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは5月18日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第49話「ボーイッシュ彼女は本音で話したすぎる」の無料公開を「ガンガンONLINE」にて開始した。公開期間は5月31日まで。 第49話では、あきらに「話しがある」と柔道場まで連れていかれる大地。付きあってるこ