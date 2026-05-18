磐越道で6日に北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で、警察は18日、運転手の男を立ち会わせ当時の状況を確認しました。＜リポート＞「事故当時の状況についてでしょうか。若山容疑者が警察官に話している姿がみられます」現場に姿を見せたのは過失運転致死傷の疑いで逮捕された胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。警察は18日、現場となった福島県の磐越道の一部区間を通行止めとし、午前9時すぎから若山容疑者を