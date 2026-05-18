東海3県では17日、各地で今シーズン初の30度以上の真夏日となりましたが、18日も気温が上がり、7月中旬並みの暑さとなる予想です。東海3県は高気圧に覆われた影響で朝から気温が上昇し、既に名古屋市で29度、岐阜県飛騨市神岡で31.1度などとなっています。街の人ら：「5月でこの暑さだと夏が心配、どうなっちゃうんだろうって」「水分を多く取ったり、あとは日焼け対策」18日の最高気温は、名古屋で31度のほか、高山市