広島ドラゴンフライズは5月18日、松野遥弥と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。 4月16日に23歳の誕生日を迎えた松野は、190センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。桜丘高校、専修大学を経て、「B.LEAGUE DRAFT 2026」にて広島から1巡目全体6位指名を受けた。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」は特別指定選手として鹿児島レブナイズで