5月18日（現地時間17日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの年間最優秀選手賞（MVP）に、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が選ばれたことを発表した。 昨シーズンの王者サンダーをけん引する27歳のガードは、昨シーズンに続いて2シーズン連続の受賞。MVPを2回以上獲得したのは歴代18人目、2シーズン連