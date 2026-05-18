日本の東映、タイのM Studio、韓国のShowboxの3社共同で、伊藤潤二の漫画『屋根裏の長い髪』を原作としたアジア向けホラー映画の製作が決定した。 参考：実写版『SAKAMOTO DAYS』が証明した目黒蓮の真価弛まぬ努力で新境地を切り拓く 原作『屋根裏の長い髪』は、1988年に『月刊ハロウィン』に掲載された短編で、2000年に映画化、2023年にNetflixで配信された『伊藤潤二「マニアック」』シリーズでアニメ化され