NHK連続テレビ小説『風、薫る』の“病院実習編”が2週目に突入。第8週初日の放送となる第36話では、りん（見上愛）の患者の視点に立とうとする姿勢が、千佳子（仲間由紀恵）との間にハレーションを生んだ。 参考：『風、薫る』第37話、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が悩みを分かち合う 乳がんを患い、乳房切除手術に向けてりんたちが実習中の帝都医科大学附属病院に入院している千佳子。華族の奥様ゆえに病院側はV