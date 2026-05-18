１８日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落。中東情勢の先行き不透明感を背景とした原油高により、インフレへの警戒感から長期金利が世界的に上昇していることが影響した。 米国とイランの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた協議が難航するなか、１５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は続伸。同日の米長期金利をはじめ、英国やドイツなどの利回りも上昇した