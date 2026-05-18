きのう（17日）夕方、岡山県倉敷市の県道で女性（87）が軽ワゴン車にはねられ死亡する事故があり、運転していた会社員の男（25）が現行犯逮捕されました。 【写真をみる】女性をはねた軽ワゴン車現場で捜査を行う警察 女性が軽ワゴン車にはねられる きのう午後5時ごろ、倉敷市玉島八島の県道交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた女性が軽ワゴン車にはねられました。はねられたのは近くに住む女性（87）で、病院に運ばれまし