The Right Lightが、1stアルバム『One Step』を7月15日にリリースする。 （関連：Number_iを超えられるのは、Number_iだけ“史上初”を連発記録を塗り替え続ける凄み） 今作は、Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞／作曲を担当したデビュー曲「YES」や、2nd配信シングル「ライツオン！」など、これまで配信してきた5曲と、5月22日に配信される最新曲「Crush On You」のほか、新曲3曲を含む全9曲を収録。彼ら自