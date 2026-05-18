JR四国の次世代を担うローカル線の新主役、3600系ハイブリッド式車両が、いよいよ2026年6月27日（土）に営業運転を開始します。徳島地区の高徳線・牟岐線・徳島線に順次導入される本車両は、環境に優しい最新システムに加え、同社初の液晶ディスプレイ案内など、ローカル線の旅を一新する設備が満載です。本記事では、デビュー当日の徳島駅出発式や詳細ダイヤ、そして5月20日（水）に応募締め切りが迫る貴重な「先行試乗会」への参