仙台管区気象台発表 【画像】東北、全国の天気 ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （５/１６～６/１５） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため向こう１か月の気温は高く、期間の前半はかなり高くなる見込みです。 ・東北日本海側では、前線や湿った空気の影響を受けやすい時期があるため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・天気は数日の周期で変わるでし