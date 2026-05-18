きょうの山形県内は各地で気温が上がり、山形と米沢では３３度の予想となるなど真夏日のところもある見込みです。熱中症など体調管理にお気をつけください。 【写真を見る】熱中症に気を付けて！ 山形と米沢で最高気温33度の真夏日予想県内各地厳しい暑さに注意（山形） 午前１０時ごろの酒田市です。気持ちの良い青空が広がっています。 山形地方気象台によりますと、きょうの県内は暖かい空気が流れ込み高気圧に覆われるた