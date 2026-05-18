きのう未明、山形県新庄市でビニールハウスなどが焼けるぼや火災がありました。この火災によるケガ人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午前２時５０分ごろ、新庄市升形の農作業用資材置き場から炎と黒煙が上がっているのを付近を通った５０代の女性が発見し、１１９番通報しました。 消防が消火にあたり、火は通報からおよそ１時間後に消し止められました。 この火災で、農作業用の資材およそ２６平方メӦ