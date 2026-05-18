くつろいでいる「きなこくん」を発見した「あさりちゃん」（⇒次へ）【画像を見る】カレーパンに餃子にエビに…。見れば見るほど食べ物にしか見えなくなる！猫の大変身カレーパンに餃子、チキンに海老……。Instagramに投稿された“おいしそうな”猫ちゃんの姿が、大きな話題を呼んでいます。「全部いただいていいですか？」「テイクアウトで」「食べちゃいたい！」と絶賛のコメントが並んだ料理の正体は、なんと猫ちゃん。寝そべ