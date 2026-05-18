山形県内は夏先取りの陽気となる中、庄内の海水浴場では、海の安全を確認する水質調査が行われています。 【写真を見る】夏の楽しみ“海水浴”！ 安全にシーズンを迎えるため、海水浴場で水質調査（山形） 県では毎年、海水浴シーズンを控えたこの時期、酒田市、鶴岡市、遊佐町にある１１の海水浴場で水質調査を行っています。 このうち、朝から好天に恵まれた鶴岡市の湯野浜海水浴場では、担当者が船に乗り込み水