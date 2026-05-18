みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。ゴンチャで5月21日から発売される期間限定新商品「SHINEシャインマスカット」シリーズの試食会にお邪魔してきたのでその様子をレポします。■シャインマスカット×阿里山ウーロンの爽やかデザートティーが登場「SHINEシャインマスカット」は、ほどよい酸味とさわやかな味わいのシャインマスカットジュレソースに、華やかな阿里山ウーロンティーを合わせたデ